В Ленобласти 10 ноября ожидаются гололедица и налипание мокрого снега

Температура воздуха ночью составит -4...+1, на востоке местами до -7 градусов, днём +2...+7 градусов.

В Ленобласти в среду, 10 ноября, ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 10 ноября на западе местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем в большинстве районов осадки: на западе в виде дождя, на востоке – снега, мокрого снега, переходящего в дождь. На востоке местами налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит -4...+1, на востоке местами до -7 градусов, днём +2...+7 градусов, на востоке местами до 0. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; pixabay