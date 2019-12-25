В МЧС предупредили об усилении ветра в Петербурге до 15 м/с

Жителям города стоит быть особенно внимательными в период с 8 утра до 12:00.

Утром 26 февраля в Петербурге ожидается усиление западного, северо-западного ветра. В отдельных местах порывы могут достигать 12-15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ветер усилится в период с 8 утра до 12:00. В этот период времени горожанам стоит быть особенно внимательными и осторожными. Спасатели просят петербуржцев и гостей города держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее мы писали, что циклон сохранит в Петербурге теплую и дождливую погоду 26 февраля.

Фото: pixabay.com