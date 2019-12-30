Во вторник в Петербурге ожидается снежная буря и перепад температур

Дороги покроются льдом из-за колебания от -5 градусов до +1 градуса.

Жителей Петербурга предупредили об опасной ситуации на дорогах в наступивший вторник, 28 января. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, сегодня в Северной столице выпадет снег, ожидается снежная буря.

Ситуацию усугубит гололедица. Дороги покроются льдом из-за перепада температур. Во вторник столбик термометра поднимется от -5 градусов до +1 градуса. Лед на проезжей части и тротуарах может быть незаметен из-за снега.

Спасатели просят водителей соблюдать дистанцию и не превышать максимально допустимую скорость движения.

Ранее синоптики предупредили об аномальной погоде в феврале.

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