Петербуржцев предупредили о сбежавших из иркутской тюрьмы "Бонни и Клайде"

Пара преступников может передвигаться по российским городам автостопом и совершать нападения.

Из иркутской тюрьмы сбежали парень и девушка. Преступники могут передвигаться по городам России автостопом и совершать нападения. В том числе, они могут быть проездом и в Петербурге. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Парень 1989 года рождения и девушка 1996 года рождения были заключены под стражу на 11 и 9 лет соответственно. Их осудили сразу по нескольким статьям. Они незаконно приобретали и хранили оружие, а также сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые и радиоактивные вещества. Вооруженная пара совершала налеты на магазины и грабила граждан.

Полиция ищет преступников. Ориентировки направлены во все отделения, автовокзалы и ж/д вокзалы.

Ранее мы писали, что мужчину наказали за до смерти избитого петербуржца.

Фото: "Невские Новости"