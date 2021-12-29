Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололедице в Татьянин день

В городе начнется понижение температуры.

Во вторник, 25 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться атмосферным фронтом, продвигающимся вглубь Европейской России. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдет мокрый снег, образуется гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит -1…+1 градус, однако к утру среды опустится уже до -10. В Ленобласти ожидается -4…+1. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что из подвала Мариинского театра спасают котят.

Фото: Piter.TV