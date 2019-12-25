Петербуржцев предупредили о дождливом воскресенье

Температура воздуха близка к рекордной.

В конце воскресенья, 28 марта, в Петербурге может пойти небольшой дождь, ветер будет умеренный, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью составила от нуля до минус двух градусов, а днем повысилась до +11. По словам ведущего специалиста ООО "Центра Фобос" Михаила Леуса, на погоду оказывает влияние теплый атмосферный фронт. Он приближается с запада и затянет небо плотным облаками. Уменьшение солнечного прогрева будет компенсировано адвекцией теплого воздуха, и показания термометров на 5–6 градусов превысят климатическую норму.

Обычно, судя по истории погодных наблюдений, в этот день в Петербурге температура воздуха составляет от -5 до +6 градусов. Самый холодный день выдался в 1963 году, когда было -24 градуса, а самый теплый – в 1999 году, тогда столбики термометров показали +13.

Ранее мы писали, что на весенний лед Петербурга вышли более 150 человек.

Фото: Piter.TV