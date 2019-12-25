Петербуржцев во вторник ожидают тепло и дождь

Дождь может пройти во второй половине дня.

Во вторник, 10 марта, петербуржцев ожидают ветер и дождь во второй половине дня. Воздух при этом прогреется до +7 градусов. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня в городе ожидается переменная облачность, во второй половине дня в некоторых районах Петербурга может пройти небольшой дождь.

Ветер со скоростью 6-11 м/с будет дуть с юга и юго-запада. В Петербурге температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов.

Фото: Piter.TV