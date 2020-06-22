Петербуржцами рассказали, почему поднялись цены на авиабилеты с курортов России

Место в самолете из Сочи обойдется пассажиру в 45 тыс. рублей – это предельный максимум цены.

Стало известно, почему цены на авиабилеты с юга России в Петербург повысилась. Сейчас туристам приходится заплатить не менее 20 тыс. рублей за одного человека, чтобы купить билет, пишут "Невские новости".

Место в самолете из Сочи обойдется пассажиру в 45 тыс. рублей – это предельный максимум цены. Перелет из Махачкалы в Петербург покажется самым выгодным – 22,5 тыс. рублей. При этом за багаж придется доплачивать.

Курортным городом является и Калининград. Билеты оттуда в Петербург стоят от 7 тысяч рублей. При этом стоимость перелета в обратном направлении практически такая же как в Сочи, Махачкалу или Минеральные воды.

Причина высоких цен на билеты из курортных городов кроется в окончании детских летних каникул и сезонов отпусков, рассказали в пресс-службе авиакомпании "Россия". Они добавили, что ситуация с билетами в этом направлении придет в норму после 5-го сентября.

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Фото: Piter.tv

