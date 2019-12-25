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Петербуржцам рассказали о самых выгодных направлениях для авиапутешествий
Сегодня, 14:35
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Петербуржцам рассказали о самых выгодных направлениях для авиапутешествий

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Эксперты отмечают, что летать осенью гораздо дешевле, чем летом.

В среду, 8 сентября, представитель сервиса по поиску билетов Aviasales рассказал "Невским новостям", куда выгоднее всего слетать из Петербурга в ближайшее время.

Так, самым выгодным направлением стала Москва. Билет туда будет стоить чуть больше 2 тыс. рублей. На второй строчке топа расположилась Калуга (3 тыс. рублей в одну сторону), а на третьей – Архангельск (чуть больше 3,4 тыс. рублей). Эксперт напомнил, что летать осенью дешевле, чем летом, поскольку высокий сезон заканчивается и цены падают. 

Снизились цены в том числе на международные рейсы. Например, в Венгрию можно слетать за 6,2 тыс. рублей (если есть сертификат о прививке препаратом "Спутник V"). Также горожанам доступны рейсы в Турцию и Кипр, билет обойдется от 17,5 до 19,4 тыс. рублей. 

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Фото: Pexels

Теги: авиаперелет, петербург, путешествия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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