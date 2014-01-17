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Петербуржцам рассказали о пользе меда в борьбе с онкологией
Сегодня, 14:28
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Петербуржцам рассказали о пользе меда в борьбе с онкологией

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Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в одной столовой ложке нектара содержится 64 калории и 17 граммов сахара.

Жителям Петербурга рассказали о пользе меда в борьбе с онкологией. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Северной столице.

Специалисты отмечают, что мед подержит большое количество полезных веществ. По их информации, в одной столовой ложке нектара содержится 64 калории и 17 граммов сахара. Кроме того, в его состав входят биологически активные растительные соединения и антиоксиданты. Также в Роспотребнадзоре отметили, что полезен мед для профилактики сердечных приступов, инсультов и некоторых видов рака.

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Фото: Piter.tv

Теги: мед, онкология, роспотребнадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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