Петербуржцам рассказали о пользе меда в борьбе с онкологией

Жителям Петербурга рассказали о пользе меда в борьбе с онкологией. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Северной столице.
Специалисты отмечают, что мед подержит большое количество полезных веществ. По их информации, в одной столовой ложке нектара содержится 64 калории и 17 граммов сахара. Кроме того, в его состав входят биологически активные растительные соединения и антиоксиданты. Также в Роспотребнадзоре отметили, что полезен мед для профилактики сердечных приступов, инсультов и некоторых видов рака.
Ранее петербуржцам рассказали, какие овощи лучше выбрать в августе.
Фото: Piter.tv
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