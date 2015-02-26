Петербуржцам рассказали, какие овощи лучше выбрать в августе

Жителям Петербурга рассказали, какие овощи лучше выбрать в августе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Северной столице.
В опубликованном сообщении ведомства отметили, что в последний месяц лета стоит укрепить иммунитет и разнообразить рацион питания. Особое внимание просят обратить на баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу и другие овощи. Также в Роспотребнадзоре посоветовали петербуржцам питаться морковью, огурцами, чесноком и помидорами.
Ранее в МЧС посоветовали петербуржцам, как вести себя в жару.
Фото: Piter.tv
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