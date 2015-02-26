  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам рассказали, какие овощи лучше выбрать в августе
Сегодня, 13:04
107
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, какие овощи лучше выбрать в августе

0 0

В Роспотребнадзоре отметили, что в последний месяц лета стоит укрепить иммунитет и разнообразить рацион питания.

Жителям Петербурга рассказали, какие овощи лучше выбрать в августе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Северной столице.

В опубликованном сообщении ведомства отметили, что в последний месяц лета стоит укрепить иммунитет и разнообразить рацион питания. Особое внимание просят обратить на баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу и другие овощи. Также в Роспотребнадзоре посоветовали петербуржцам питаться морковью, огурцами, чесноком и помидорами.

Ранее в МЧС посоветовали петербуржцам, как вести себя в жару.

Фото: Piter.tv

Теги: август, овощи, роспотребнадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии