Петербуржцам рассказали, какие овощи лучше выбрать в августе

В Роспотребнадзоре отметили, что в последний месяц лета стоит укрепить иммунитет и разнообразить рацион питания.

Жителям Петербурга рассказали, какие овощи лучше выбрать в августе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Северной столице.

В опубликованном сообщении ведомства отметили, что в последний месяц лета стоит укрепить иммунитет и разнообразить рацион питания. Особое внимание просят обратить на баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу и другие овощи. Также в Роспотребнадзоре посоветовали петербуржцам питаться морковью, огурцами, чесноком и помидорами.

Ранее в МЧС посоветовали петербуржцам, как вести себя в жару.

Фото: Piter.tv