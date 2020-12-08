Петербуржцам рассказали, куда жаловаться на шум в квартире

В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно писать жалобу.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали "Петербургскому Дневнику", куда жаловаться на шум в квартире. Сотрудники службы отметили, что санитарное законодательство устанавливает нормы шумового загрязнения только для постоянно работающих источников неприятного звука.

Если жителям мешает шум громкого лифта, отопительной системы, вентиляции или холодильников общепита около дома, то необходимо сначала обратиться к компании, которая владеет источником звука. В претензии нужно описать проблему, изложить требования и указать срок решения задачи. Если напрямую проблему не получится решить, то нужно написать жалобу в городское управление Роспотребнадзора.

В службе рассказали, что шум, который создают люди, измерить нельзя. Поэтому если владельцу квартиры мешает пение соседа, игра на музыкальных инструментах или громкая речь, то нужно решать вопрос с человеком лично. Если "замечательный сосед" не идет навстречу, можно позвонить в полицию.

Ранее на Piter.tv: специалисты Роспотребнадзора рассказали, куда обращаться, если в квартире холодные батареи.

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