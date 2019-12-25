Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать живую ель

Покупать дерево следует в 20-х числах декабря, чтобы оно не осыпалось еще до окончания праздника.

В петербургском управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать ель для Нового года. По словам специалистов, дерево следует покупать в 20-х числах декабря, чтобы оно не осыпалось еще до окончания праздника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Брать елку нужно только в официальных точках продаж – на ёлочных базарах или в лесничестве. У продавца можно уточнить наличие договора с питомником.

Хорошая ель имеет ровный толстый ствол без трещин. Если он тонкий – долго не простоит. Также не стоит брать дерево с сухими и ломкими ветвями. Иголки должны быть изумрудного цвета и крепко держаться. Проверить свежесть елки, можно растерев хвоинки в ладонях: должен ощущаться характерный аромат хвои, а едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующим нормам.

На этикетке должна быть указана дата изготовления, правила и условия эксплуатации, а также данные о производителе и предприятии.

Чтобы донести елку в целости и сохранности, нужно попросить продавца упаковать ее в пластиковую сетку. Дома дереву необходимо адаптироваться к теплу. Для начала ель нужно поместить на балкон на несколько часов.

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