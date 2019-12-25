Петербуржцам рассказали о правилах безопасного использования бытовой химии

Нужно тщательно подходить к выбору моющего средства и обращать внимание на его химический состав.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу поделились несложными правилами, которые необходимо соблюдать при использовании бытовой химии. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, нужно тщательно подходить к выбору моющего средства и при покупке обращать внимание на его химический состав, назначение, условия применения и хранения, а также меры безопасности.

Не следует смешивать бытовые средства разного состава. Лучше использовать нелетучие соединения. Необходимо беречь глаза и руки, а также не давать бытовую химию детям. Не стоит использовать в быту средства, содержащие альдегиды и фенолы.

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