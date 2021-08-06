Петербуржцам рассказали, где пройти тест на COVID-19 в аэропорту Пулково

Тестирование платное.

В аэропорту Пулково в Петербурге работают три пункта регистрации для тестирования на коронавирусную инфекцию, напомнили в пресс-службе аэропорта.

Первый пункт расположен на 1-м этаже общей зоны пассажирского терминала в O"Reilly"s Irish Pub. Там же можно и оплатить тестирование. Второй пункт находится в зоне прибытия на 1-м этаже терминала (после регистрации и оплаты). Жители и гости культурной столицы смогут сдать ПЦР-тест и тест на антигены к COVID-19. После 18:00 сдать ПЦР-тест в зоне прибытия могут только прилетающие пассажиры. Также каждый желающий сможет сдать тест на ковид в медпункте на 2-м этаже, который работает круглосуточно.

Стандартный тест можно сдать за 1950 рублей. Результат придёт на почту в течение суток. Для посетителей аэропорта доступен и экспресс-тест, который обойдется в 5000 рублей. Результат будет известен через 40 минут.

Перед тестированием можно заполнить заявку.

Ранее мы писали, что из Петербурга запустят прямые рейсы в три немецких города.

Видео: пресс-служба Пулково