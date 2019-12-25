Из Петербурга запустят прямые рейсы в три немецких города

Рейсы осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines.

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из аэропорта Пулково в Ганновер, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

С 18 августа каждую среду из Пулково будет отправляться рейс в Ганновер. Время отправления – 11:55, прибытие в Ганновер – 13:25. Время в пути составит 2 ч 30 мин.

С 19 августа каждый четверг в 12:10 из Пулково петербуржцы смогут летать во Франкфурт-на-Майне. Время в пути составит чуть более 3 часов.

И с 22 августа для петербуржцев будет доступен рейс в Штутгарт. Время в пути также составит около 3 часов.

Перед рейсом администрация аэропорта рекомендует пассажирам ознакомиться с эпидемиологическими правилами пересечения государственных границ стран вылета и прибытия.

Ранее мы писали, что Пулково признали одним из самых загруженных аэропортов в Европе.

Фото: Piter.tv