Названы места в Петербурге, где можно полюбоваться подсолнухами

Piter.tv прогулялся по Северной столице и нашел несколько "солнечных красавцев".

В августе Петербург украшали не солнечные лучи, а клумбы с цветами и даже подсолнухами, которые можно найти во дворах домов и на городских улицах. Многие из подсолнухов растут прямо на крышах, некоторые же стали частью украшения придомовой территории. Однако подсолнухов в городе осталось слишком мало. Piter.tv прогулялся по Северной столице и нашел несколько "солнечных красавцев".

Неравнодушными к подсолнухам оказались сотрудники бара "Kunst Wine Bar", которые вырастили их на крыше заведения. Подсолнухи радуют не только посетителей, но и стали украшением площади Академика Сахарова.

Поле подсолнухов можно увидеть в Кировском районе. Местные жители вырастили их под окнами своего дома на Турбинной улице.

Также подсолнухи замечены на Привокзальной площади в Сестрорецке. Композицию из металла с фонарями украшают не только дубовые листья, но и солнечные цветки.

А вот у дома №29 на улице Пионерстроя в Красносельском районе подсолнух Piter.tv не обнаружил. Ранее местные жители поделились с петербуржцами новостью – подсолнух проломил асфальт и обосновался рядом с домом. Однако в настоящий момент судьба растения неизвестна.

Подсолнечник (он же "подсолнух") – распространенный в России однолетник, родиной которого является Мексика. Род Подсолнечник насчитывает около 110 видов. Растения имеют форму кустарников, полукустарников и даже травы. Самый известная разновидность – масличный подсолнечник, его используют для производства масла. Существуют также кондитерские и декоративные виды, а также гибриды. Подсолнухи также используют в качестве подарка. Ранее Piter.tv рассказывал, что подсолнухи лучше всего дарить подруге или коллеге, также они порадуют возлюбленную на первом свидании.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП; Piter.tv