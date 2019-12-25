Петербуржцам рассказали, чем опасно купание в позеленевшем Финском заливе

В зеленый цвет воду окрашивают водоросли, которые также формируют и особую среду, где могут обитать и развиваться патогенные микроорганизмы.

Эколог Юлия Бондарёва рассказала, чем опасно купание в Финском заливе, когда вода в нем окрасилась в зеленый цвет. Этим она поделилась в беседе с "МК в Питере".

В зеленый цвет воду окрашивают водоросли, которые также формируют и особую среду, где могут обитать и развиваться патогенные микроорганизмы. Для людей она представляют угрозу. Бондарева отмечает, что "если пруд зацвел, то скорее всего, налагается запрет на плавание в этой воде. Но это уже устанавливает местный контролирующий орган".

При этом для животных цветущая вода не представляет опасности. Так, например, у собак сильная кислотная среда в желудке, поэтому вода им не создает угрозы.

Ранее мы писали, что водоросли окрасили Финский залив в ярко-зелёный цвет.

Фото: Вконтакте / Валентина Антонова-Цветкова