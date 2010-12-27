Так называемое адаптивное управление появляется на светофорах в определенные периоды.

В понедельник, 21 октября, петербуржцам раскрыли секрет загадочных букв на светофорах. Об этом сообщает специалист СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" Дмитрий Попов.

По словам специалиста, "АУ" появляются на светофорах в определенные периоды.

АУ в том месте где должно идти табло отсчета времени означают "Адаптивное управление". То есть в этот момент умные детекторы транспорта считают машинки или трамваи сказано в сообщении

Эксперт отметил, что аббревиатура давно используют в Северной столице. Однако, ранее на табло не высвечивались буквы.

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Фото:Piter.TV