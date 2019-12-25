Петербуржцам предложили участие в эстафете признаний любви к городу

Флешмоб накануне Дня города запустил губернатор Беглов.

Петербуржцам в соцсетях предложили поучаствовать в эстафете признаний в любви к городу. Накануне Дня рождения Петербурга, 27 мая, флешмоб запустил губернатор Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте".

Градоначальник предложил выкладывать на своих страницах в соцсетях теплые слова или поздравления в адрес Петербурга, сопровождая публикации хештегом #Петербургу317! Сам Беглов признался посредством стихотворения "Ленинграду" Александра Прокофьева и передал эстафету не только горожанам, но и своим коллегам. Самые полюбившиеся ему записи Беглов пообещал опубликовать на своей странице в День города.

День города в Петербурге 2020: программа мероприятий.

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