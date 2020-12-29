Петербуржцам предложили сдать новогодние елки на корм для животных

Собранные ветки передадут питомцам конного клуба "Кентаврик".

Живые новогодние ели в Петербурге можно передать на корм и постилки для животных. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", жители Калининского района уже приступили к сбору веток, которые будут переданы лошадям конного клуба "Кентаврик".

Отмечается, что петербуржцы могут также приносить сухие и распиленные деревья. Как только будет собрано достаточное количество сырья, его обработают на дробилке и отвезут парнокопытным.

Во начале 2019 года для сбора елей было создано 5 площадок в нескольких районах: сейчас их планируют сделать еще больше, прибегнув к помощи управляющих компаний и муниципалов. Конкретные адреса указаны на объявлениях, расклеенных на контейнерных площадках.

Ранее мы рассказали о том, что неизвестный решил спилить ель у торгового комплекса в Кудрово.

Фото: Piter.TV