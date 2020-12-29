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Петербуржцам предложили сдать новогодние елки на корм для животных
Сегодня, 16:00
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lizapoluda

Петербуржцам предложили сдать новогодние елки на корм для животных

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Собранные ветки передадут питомцам конного клуба "Кентаврик".

Живые новогодние ели в Петербурге можно передать на корм и постилки для животных. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", жители Калининского района уже приступили к сбору веток, которые будут переданы лошадям конного клуба "Кентаврик". 

Отмечается, что петербуржцы могут также приносить сухие и распиленные деревья. Как только будет собрано достаточное количество сырья, его обработают на дробилке и отвезут парнокопытным. 

Во начале 2019 года для сбора елей было создано 5 площадок в нескольких районах: сейчас их планируют сделать еще больше, прибегнув к помощи управляющих компаний и муниципалов. Конкретные адреса указаны на объявлениях, расклеенных на контейнерных площадках.

Ранее мы рассказали о том, что неизвестный решил спилить ель у торгового комплекса в Кудрово.

Фото: Piter.TV

Теги: елки, новый год, помощь животным, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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