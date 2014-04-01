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Петербуржцам пообещали жаркий август
Сегодня, 21:19
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smirenny

Петербуржцам пообещали жаркий август

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Сезонные прогнозы Гидрометцентра корректируются месячными, декадными и краткосрочными прогнозами.

В пятницу, 2 апреля, гидрометцентр России сообщил, что этим летом горожан ожидает жаркий август, передают "Невские новости". 

В июне и июле средняя температура будет в пределах климатической нормы: для июня – это 20,1 градуса, для июля – 21,9 градус. С вероятностью 60% в августе столбики термометра покажут значения выше средних (16,2 градуса). 

Отмечается, что сезонные прогнозы Гидрометцентра обычно корректируются.

Ранее мы писали, что в субботу в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем.

Фото: Pixabay

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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