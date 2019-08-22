В Петербурге захотели открыть музей автомобилей мировых знаменитостей

На некоторых из них ездили Мэрлин Монро, Исаак Дунаевский и Юрий Гагарин.

В Петербурге хотят организовать музей-выставку автомобилей, которые принадлежали мировым знаменитостям. Среди них "Cadillac Eldorado Biarritz", на котором ездила Мэрлин Монро, "Mercedes-Benz W136" композитора Исаака Дунаевского и "Lincoln Continental" космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Правда, на данный момент музея не существует. Коллекция из около 200 автомобилей принадлежит руководителю Азербайджанской национально-культурной автономии Петербурга Вагифу Мамишеву. Он приобрел экспонаты несколько лет назад и несколько раз выставлял их в музеях ретроавтомобилей Выборга и Зеленогорска.

Конкретных сроков у автономии еще нет, но планы по созданию музея вполне серьезные.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Конюшенный двор на Миллионной стал памятником регионального значения.

Фото: "Петербургский дневник"