Петербуржцам показали реставрацию картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи"

Посетители музея смогут наблюдать за ходом работ. В зале № 86 корпуса Бенуа установили экран, через который можно следить за процессом.

Стартовал ключевой этап реставрации картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Жителям Северной столицы показали процесс реставрации. На данный момент специалисты провели исследования картины и исторической рамы, включая съемку в различных спектрах излучения.

В ближайшее время начнется работа по восстановлению полотна. Отметим, что посетители музея смогут наблюдать за ходом работ. В зале № 86 корпуса Бенуа установили экран, через который можно следить за процессом.

В этом году возрождённый шедевр станет одним из ключевых экспонатов грандиозной выставки в Михайловском замке, посвящённой 225-летию со дня рождения художника. Пресс-служба Правительства Петербурга

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга