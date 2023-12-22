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Петербуржцам показали реставрацию картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи"
Сегодня, 11:21
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Петербуржцам показали реставрацию картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи"

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Посетители музея смогут наблюдать за ходом работ. В зале № 86 корпуса Бенуа установили экран, через который можно следить за процессом.

Стартовал ключевой этап реставрации картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи".  Об этом сообщили  в пресс-службе правительства Петербурга. 

Жителям Северной столицы показали процесс реставрации. На данный момент специалисты провели исследования картины и исторической рамы, включая съемку в различных спектрах излучения.

В ближайшее время начнется работа по восстановлению полотна. Отметим, что посетители музея смогут наблюдать за ходом работ. В зале № 86 корпуса Бенуа установили экран, через который можно следить за процессом.

В этом году возрождённый шедевр станет одним из ключевых экспонатов грандиозной выставки в Михайловском замке, посвящённой 225-летию со дня рождения художника.

Пресс-служба Правительства Петербурга

Ранее мы писали, что в Летнем саду распускаются первые подснежники.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: картина карла брюллова, последний день помпеи, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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