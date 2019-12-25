Петербуржцам открыли бесплатный вход в ЦПКиО на время непогоды

Обычно билет в выходные дни стоит 100 рублей.

В субботу, 25 июля, вход в ЦПКиО имени Кирова сделали бесплатным. Информация об этом появилась в ВК-сообществе парка.

По погодным условиям сегодня вход в Парк свободный, ждём вас в любую погоду! сообщается в опубликованной записи

Напомним, что бесплатное посещение парка обычно доступно по будним дням. В выходные петербуржцы и гости города могут приобрести взрослые билеты за 100 рублей или льготные – за 30 рублей.

Ранее мы рассказали о том, что Малый Ильинский сад стал любимым местом отдыха жителей Красногвардейского района.

Фото: ВКонтакте / elaginpark