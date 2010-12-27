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Любителя тишины задержали за размахивание пистолетом в кафе на Достоевского
Сегодня, 15:05
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nadiputintseva
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Любителя тишины задержали за размахивание пистолетом в кафе на Достоевского

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Невменяемый петербуржец попросил всех посетителей кафе замолчать. Когда его не послушали, хулиган достал оружие.

В Центральном районе Санкт-Петербурга отряд патрулирования задержал местного жителя, который в День труда решил помахать пневматическим пистолетом в одном из кафе на улице Достоевского.

Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области, сообщение о вооруженном мужчине поступило в 22:25 1 мая. Прибыв на место происшествия, оперативники встретили мужчину с пистолетом. Человек был в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, хулиган пришел в кафе уже нетрезвый, а после попросил всех вокруг замолчать, чтобы он мог побыть в тишине. Однако посетители и сотрудники заведения "просьбу" пьяного гостя оставили без внимания. Доказать серьезность своих намерений 35-летний дебошир решил с помощью оружия.

Вневедомственная охрана изъяла у любителя тишины пневматический пистолет "МР 654 К", а его самого доставила в 28 отдел полиции для разъяснения обстоятельств.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Горелово цыганка "сняла порчу" с иностранки за 50 тысяч рублей.

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Теги: новости спб , происшествия , хулиганство
Категории: Новости СПб Происшествия

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