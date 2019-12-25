Жителя Петербурга задержали по обвинению в дезертирстве спустя 17 лет

Мужчину искали в Забайкальском крае.

Накануне утром, 26 мая, на Валдайской улице в Петербурге задержали уроженца Дагестана, который находился в федеральном розыске. Мужчине рассказали, что его ищут за самовольное оставление воинской части в селе Гыршелун в 2004 году.

Ранее бывшего солдата пытались найти в Забайкальском крае, сообщили в ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР). 42-летнего мужчину, обвиняемого в дезертирстве, доставили в отдел и отправили уведомление инициатору розыска.

По статье 338 УК РФ максимальный срок лишения свободы за дезертирство 10 лет.

В Госдуму внесли законопроект о наказании за участие в военных действиях против России.

Фото: Piter.tv