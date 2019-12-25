Петербуржца, создавшего крупную нарколабораторию, осудили на 15 лет

Осужденный отправится в исправительную колонию строгого режима.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что петербуржца признали виновным в незаконном производстве наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд установил, что мужчина с декабря 2018 по май 2019 года в своей квартире на улице Антонова-Овсеенко успел произвести 1,8 кг. наркотических веществ. Преступника задержали весной прошлого года. Петербуржец признал вину частично. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что мужчину, избившего пенсионерку за 350 рублей, посадили на восемь лет.

Фото: Piter.TV