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Петербуржца, создавшего крупную нарколабораторию, осудили на 15 лет
Сегодня, 22:33
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smirenny

Петербуржца, создавшего крупную нарколабораторию, осудили на 15 лет

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Осужденный отправится в исправительную колонию строгого режима.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что петербуржца признали виновным в незаконном производстве наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд установил, что мужчина с декабря 2018 по май 2019 года в своей квартире на улице Антонова-Овсеенко успел произвести 1,8 кг. наркотических веществ. Преступника задержали весной прошлого года. Петербуржец признал вину частично. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что мужчину, избившего пенсионерку за 350 рублей, посадили на восемь лет.

Фото: Piter.TV

Теги: осудили за наркотики, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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