В Петербурге оправдали мужчину, подозреваемого в попытке заказать брата

Обвиняемый якобы предлагал 8,5 млн рублей за убийство родственника.

Петербургский городской суд вынес свой приговор в отношении мужчины, которого подозревали в попытке заказать своего брата. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Обвинение считало, что подсудимый нашел исполнителя и предложил ему 8,5 млн рублей за убийство брата. Затем обвиняемый якобы передал 5 млн рублей, чтобы запустить процесс. 20 июня 2016 года на Софийской улице произошло убийство. В брата подсудимого выстрелили семь раз. От полученных травм он скончался на месте преступления.

Коллегия присяжных в составе восьми человек посчитала доказательства обвинения не достаточными и единогласно признала подсудимого непричастным к покушению.

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Фото: Piter.TV