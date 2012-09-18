Петербуржца будут судить за попытку зарезать своего пасынка

Жене и второму пасынку, вмешавшимся в конфликт, удалось предотвратить убийство.

В Невском районе Петербурга будут судить 45-летнего жителя, который пытался зарезать своего пасынка. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В квартире дома на Тельмана 17 января произошел этот инцидент. Между пасынком и пьяным отчимом произошел конфликт, во время которого пасынок указал мужчине, что в кругу семьи нужно вести себя надлежащим образом. 45-летнему петербуржцу это не понравилось, он схватил нож и ударил молодого человека в грудь. Жене и второму пасынку, вмешавшимся в конфликт, удалось предотвратить убийство.

В результате было возбуждено уголовное дело "Покушение на убийство". Его направили в Невский суд для рассмотрения.

Ранее мы писали, что в Невском районе мигрант дважды погладил ягодицы 14-летней девочки. Школьница оказалась дочерью адвоката. Было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

