Петербург нуждается в 3 тысячах дворников

Чиновники требуют увеличения бюджета на уборку города.

28 декабря в петербургском ЗакСе вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что городу не хватает 1 тыс. единиц техники и около 3 тыс. дворников. Проблема, по его мнению, заключается в том, что на увеличение штата не хватает бюджета.

По оценкам чиновника, чтобы нанять на работу новых людей и закупить уборочную технику, необходимо 12 млрд рублей. Сейчас в распоряжении есть только 9 млрд рублей.

Также Бондаренко отметил еще одну важную проблему. В Петербурге существует несогласованность между коммунальными службами. Так, например, комитет по благоустройству убирает тротуар, а "жилищники" сбрасывают туда снег с крыши. Дворники не успевают расчищать снег одновременно с остановок, тротуаров и переходов. Из-за этого Смольный привлекает специальные службы по уборке.

Внимание уделили и распространенной ситуации, когда участники госзакупок побеждают за счет низкой цены. В результате у них не хватает средств, чтобы выполнить условия контракта. В заключении вице-губернатор отметил, что горожане удовлетворены качеством уборки.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге эвакуаторщики увезли 20 тысяч автомобилей ради уборки снега.