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В Петербурге эвакуаторщики увезли 20 тысяч автомобилей ради уборки снега
Сегодня, 13:51
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lesjasap
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В Петербурге эвакуаторщики увезли 20 тысяч автомобилей ради уборки снега

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В Смольном обсудили процесс уборки снега с улиц Петербурга.

Правительство Петербурга довольно уборкой улиц города от выпавшего снега. Такими сведениями поделился Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Чиновник отчитался об успехах коммунальных и дорожных служб в борьбе с зимними осадками. 

Одной из самых затруднительных причин, не позволяющих проводится очищение проезжих частей и тротуара, спикер считает припаркованные автомобили. Массовые стоянки в непредназначенных для этого местах или даже с нарушением правил сильно влияют на качество уборки. Чтобы “освободить” Северную столицу от снега, эвакуаторам пришлось увезти из проблемных участков более 20 тысяч машин. Водители игнорировали предупреждающие знаки, поэтому поплатились временным “лишением” транспортного средства.

Дворники и снегоуборочная техника продолжают работать в экстренном усиленном режиме.
 

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Теги: комитет по благоустройству , снег , снегоуборочная техника , уборка снега , эвакуатор
Категории: Новости СПб

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