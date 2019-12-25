Петербургскую учительницу второй раз уволили из-за блога в Twitter

Об увольнении девушка рассказала в соцсети.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что петербургскую учительницу Любовь Фролову второй раз уволили из-за блога в Twitter, где она известна под ником Владычица пивная. Об этом сообщили в издании Znak.com.

Об увольнении девушка рассказала в блоге. Она отметила, что причиной увольнения стал "очень некрасивый цифровой след". Девушка уточнила, что руководство развернуло "целую крысиную кампанию с докладными против меня, которые заставили написать учителей. Хорошие люди предупредили".

В школе №559 Выборгского района подтвердили, что Фролова работала у них учителем русского языка и литературы, но уволилась по собственному желанию. До этого девушка работала учителем обществознания в школе №579. Ученики этой школы узнали про блог своей учительницы год назад и пожаловались директору.

В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter

Фото: Piter.TV