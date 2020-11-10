Петербургскому ветерану пожарной охраны исполнилось 95 лет

Половину своей жизни – 45 лет, Леонид Иванович посвятил благородному делу борьбы с огнем.

В воскресенье, 1 августа, почетный ветеран пожарной охраны Петербурга, Леонид Исаченко, празднует юбилей - 95 лет. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

В честь юбилея Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий вручил Леониду Исаченко в епархиальном управлении медаль святого апостола Петра. Половину своей жизни – 45 лет, Леонид Иванович посвятил благородному делу борьбы с огнем. Закончив в октябре 1949 года Ленинградское пожарно-техническое училище и начав свою трудовую деятельность помощником начальника 3-й военизированной городской пожарной команды города Ленинграда, Леонид Иванович поднялся до самых высших ступеней карьерной лестницы.

На кителе почетного ветерана пожарной охраны красуются десятки наград. В их числе ордена Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, медали "За отвагу на пожаре", "За безупречную службу", "За доблестный труд" и другие. Леонид Иванович является главным инициатором строительства Гарнизонного храма Главного управления МЧС России по Петербургу. Кроме того, при его непосредственном участии при Петербургском университете ГПС МЧС России был возведен храм святителя Николая Чудотворца.

Ранее мы сообщали, что в поселке Солнечное освятили закладной камень нового храма.

Фото: пресс-служба МЧС