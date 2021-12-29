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Петербургскому инвалиду, который избил соседа по палате капельницей, дали 2 года условно
Сегодня, 21:25
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Петербургскому инвалиду, который избил соседа по палате капельницей, дали 2 года условно

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У мужчины III группы инвалидности.

В понедельник, 24 января, суд Петербурга вынес приговор инвалиду, который избил соседа по палате капельницей в ноябре прошлого года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

В 33-й больнице Колпинского района произошел этот инцидент, там находился обвиняемый. Мужчина поссорился с соседом по палате, выхватил у него из рук стойку для капельницы и начал бить по рукам, ногам и спине. 

Причинённый вред оценили, как вред средней степени тяжести. Мужчина вину признал. На фоне того, что у него уже были проблемы с законом, а также III группы инвалидности обвиняемому дали два года условно с испытательным сроком два года. Кроме этого ему назначили возмещение морального вреда 100 тыс. рублей.

Ранее за нападение с баллончиком на сотрудника ККИ петербуржцу назначили условный срок. Мужчина не хотел отдавать имущество кафе, которое занимало участок незаконно.

Фото: Piter.tv
 

Теги: инвалид, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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