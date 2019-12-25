Продолжающие работу организации должны уведомить о своих планах Смольный до 18 мая или до начала осуществления деятельности.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что петербургскому бизнесу прописали QR-код для работы во время пандемии. Об этом сообщается на странице городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В сообщении отмечается, что все организации обязаны уведомить Смольный о своих планах до 18 мая. Компании могут сделать это через "Центр развития и поддержки предпринимательства".

Соответвующе QR-код компании должны разместить в наглядной и доступной форме.

Ранее мы сообщали о том, что ЗакС Петербурга не стал смягчать масочно-перчаточный режим.

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