Петербургского студента похитили и потребовали 100 тысяч рублей

Преступники украли телефон и планировали вернуть его за сто тысяч рублей.

Вечером в субботу, 4 апреля, в полицию поступило заявление от студента 4 курса Горного университета. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Парень рассказал, что 2 апреля к нему подошли двое неизвестных мужчин, они представились сотрудниками уголовного розыска Пушкинского района. Далее мужчины достали, предположительно, пистолет и, применив физическое насилие, затолкали студента в "КИА", где отобрали Iphone 11 MAX PRO.

Затем преступники одели на студента наручники и отвезли его в сторону деревни Новосаратовка, где высадили потерпевшего на внутреннем кольце КАД. Через пару дней, 4 апреля, потерпевшему стали приходить СМС-сообщения, что его украденный телефон вернут за 100 000 тысяч рублей.

Однако горе-преступники не смогли завершить запланированное: их задержали в час ночи 5 апреля. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay