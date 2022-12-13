Петербургского председатель ТСЖ оштрафовали за хамство в адрес 82-летней женщины

В пресс-службе уточнили, что "Гаевский высказал в адрес находящейся в том же месте М. фразу: "*** Дура! Да нажми ты кнопку". Начиналась фраза с общеизвестного нецензурного выражения про мать".

Суд Петербурга оштрафовал председателя правления ТСЖ за оскорбление чести и достоинства диспетчера связи в лифте на 30 тысяч рублей. Об этом 19 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Председатель ТСЖ Феликс Гаевский 17 февраля оскорбил 82-летнюю женщину. В пресс-службе уточнили, что "Гаевский высказал в адрес находящейся в том же месте М. фразу: "*** Дура! Да нажми ты кнопку". Начиналась фраза с общеизвестного нецензурного выражения про мать".

Гаевский не признал вину. Он заявил, что женщина якобы является невменяемой и ее заявления не могу рассматриваться судом. Суд признал виновным Феликса Гаевского и назначил штраф в размере 30 тыс. руб.

Ранее мужчина избил пенсионера в московском метро. Прокуратура контролирует привлечение гражданина к ответственности по статье 116 УК РФ.

Фото: Piter.tv

