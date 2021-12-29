Петербургского коммуниста оштрафовали на 10 тыс. рублей за цитату Сартра

Филиппов сделал репост цитаты с публичной страницы "Коммунисты Могилевщины" еще в 2017 году.

В среду, 9 февраля, Приморский суд Петербурга счел, что член КПРФ Алексей Филиппов возбуждал ненависть или вражду с помощью известной цитаты французского философа Жана-Поля Сартра.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчине вменяли статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Суд признал Филиппова виновным и оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

Добавим, что коммунист опубликовал цитату Сартра на странице в социальной сети "Вконтакте". Этот репост с публичной страницы "Коммунисты Могилевщины" Филиппов сделал еще в 2017 году.

Ранее мы сообщали, что петербуржец отсудил 90 тыс. рублей у "Ленты" за болт в пирожке. Как рассказал истец, у начинки был вкус ржавчины и технических масел.

Фото: Piter.tv

