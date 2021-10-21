Петербургское ЦКБ Нептун обанкротилось с долгами на 741 млн рублей

Суд завершил наблюдение и запустил конкурсное производство в ЦКБ Нептун.

АО "ЦКБ "Нептун" официально признано банкротом. Суд прекратил наблюдение и назначил конкурсное производство до 31 января 2026 года. Бывший генеральный директор Уминский отстранен от управления, а конкурсным управляющим утвержден Виталий Гуляев.

Предприятие специализировалось на проектировании судов, включая модели на воздушной подушке, и сотрудничало с гражданскими и военными заказчиками. Финансовые трудности начались из-за потери крупных контрактов и исков партнеров.

Инициатором банкротства выступил предприниматель Евгений Гуляев, подавший заявление в мае 2024 года из-за долга бюро в 17,9 млн руб. К февралю 2025 года сумма требований 14 кредиторов достигла 741,1 млн руб.

Среди кредиторов — ФНС, "ГТЛК", "Адмиралтейские верфи" (54,4 млн руб.), ПКФ "Лентранс" и ЦСР "Звездочка". Проблемы ЦКБ "Нептун" стали обсуждаться два года назад после проигрыша в споре с "ГТЛК" из-за срыва сроков по проекту судов PV20S. Контракт перешел к "Нефтефлоту" и верфи "РОСТР", а "Нефтефлот" также подал иск в рамках дела о банкротстве.

Приезжая подозревается в краже 980 тысяч рублей из квартиры блокадников на Будапештской.

Фото: Piter.tv