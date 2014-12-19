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Петербургским родителям рассказали, когда нужно подать документы на детский отдых осенью и зимой
Сегодня, 11:51
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Петербургским родителям рассказали, когда нужно подать документы на детский отдых осенью и зимой

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На оплату полной стоимости путевки городом могут рассчитывать дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без родителей, дети-инвалиды.

Стало известно, когда нужно подать документы на детский отдых родителям льготников в Петербурге.  Об этом сообщили на сайте администрации Северной столицы. 

На оплату полной стоимости путевки городом могут рассчитывать дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без родителей, дети-инвалиды и др. Родителям льготников, которые планируют отправить детей ДОЛ на осеннюю смену, необходимо подать документы в МФЦ с 15 сентября по 10 октября 2022 года. Желающим приобрести путевки на зимнюю смену нужно обратиться в МФЦ с 1 ноября по 5 декабря 2022 года. Список необходимых документов представлен на портале Госуслуг.

Отметим, что работающие петербуржцы могут получить сертификат на частичную оплату путёвки.  Им нужно подать документы до 5 октября текущего года. 

Ранее на Piter.tv: ветеранским организациям в Петербурге предоставят дополнительные льготы.

Фото: Pxhere

Теги: отдых в детском лагере
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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