Петербургских коммунальщиков учат высоким технологиям в отоплении

Для специалистов провели двухдневный семинар.

В пятницу, 22 октября, в пресс-службе жилищного комитета рассказали Piter.tv, что в СПб ГБОУ СПО "Учебно-методический центр Жилищного комитета" проведен двухдневный семинар по теме: "Особенности эксплуатации индивидуальных тепловых пунктов".

Мероприятие провели для повышения уровня знаний и компетенций сотрудников управляющих организаций в эксплуатации индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов. Отмечается, что для северных регионов актуально внедрение современных энергосберегающих технологий. Отмечается, что на первый план выходят рациональное использование энергоресурсов и модернизация систем теплоснабжения многоквартирных домов.

Специалисты получили рекомендации по автоматизации тепловых пунктов, начиная с узла ввода и до подачи теплоносителя в квартиры. На семинаре также подробно разобрали режимы работы котельной установки в зависимости от типа систем теплопотребления зданий.

Теорию закрепили практикой с оборудованием индивидуальных тепловых пунктов на учебном стенде.

Участие в семинаре приняли участие 15 специалистов из 7 управляющих организаций.

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Фото: Piter.tv