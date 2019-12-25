Петербургский туроператор заплатил клиенту из Пскова за испорченный отдых в Турции

В пользу путешественника взыскали более 96 тысяч рублей.

В Петербурге с туроператора в пользу жителя Пскова взыскали компенсацию за испорченный отдых в Турции. Вместо заявленного 5-звездочного отеля турист получил гостиницу без полотенец и туалетной бумаги. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФССП по городу.

Мужчина заключил договор с туроператором на поездку в турецкую Анталью сроком с 14 по 24 июня 2019 года. Путевка была по системе "Все включено". Проблемы с отелем начались сразу же. Кроме полотенец и туалетной бумаги в номере не было датчика пожарной сигнализации, из розеток торчали оголенные провода, в душевой не закрывались дверцы, а мебель была в разбитом состоянии. За все время отдыха мужчина не смог воспользоваться телефоном, телевизором, кондиционером и холодильником, так как они не работали.

Также в номере не было мини-бара и питьевой воды. Еда в отеле была невкусная, а ассортимент скудный – жареные яйца со скорлупой, испорченные овощи, курица с перьями. В один из дней ужина, как анимации и дискотеки, вовсе не было.

Из 10 дней отдыха три дня мужчина провел без электричества и воды в номере. Позже выяснилось, что отель был вовсе не 5-звездочный и не имел сертификации. Все просьбы о переселении в другой отель были проигнорированы как администрацией отеля, так и туроператором.

После поездки мужчина обратился в суд, который взыскал с туроператора деньги за плохой отдых, неустойку и компенсацию морального вреда. В целом мужчина получит более 96 тысяч рублей.

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