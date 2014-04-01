Петербургский суд запретил в РФ мобильное приложение "Свидетелей Иеговы"*

Решение суда направят в Роскомнадзор для исполнения.

Петербургский суд признал приложение JW Library для запрещенной на территории России организации "Свидетелей Иеговы"* экстремистским, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорному ведомству удалось доказать, что в приложении имеются экстремистские печатные издания, однако их названия не назвали. Права на приложение принадлежат Обществу сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании. Провайдером выступило Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов Нью-Йорка, а разработчиком – "Свидетели Иеговы"*.

Организации находятся за пределами страны. Кроме того, более 40 изданных материалов уже признавались экстремистскими.

*Решение о ликвидации организации было принято 24 апреля 2017 года. На данный момент организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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