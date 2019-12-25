Петербургский суд вынес приговор мужчине, выдававшему себя за полицейского в "кроксах"

Мировой судья оштрафовал жителя Северной столицы на 1000 рублей за незаконное ношение формы ДПС.

Мировой судья судебного участка № 111 Санкт-Петербурга вынесла постановление о привлечении к ответственности местного жителя Кирилла Воронкова за неправомерное использование полицейской формы. Информация об этом размещена в Telegram-канале руководителя объединённой пресс-службы городских судов Дарьи Лебедевой.

Как установило судебное разбирательство, вечером 29 июня текущего года гражданин Воронков облачился в зимнюю куртку с нашивкой "ДПС", погонами майора и соответствующими шевронами. В таком виде он пытался регулировать дорожное движение на площади Свободы в Сестрорецке. Примечательно, что в качестве обуви нарушитель выбрал "кроксы", а нижней частью гардероба служили шорты.

Обвиняемый проигнорировал судебное заседание. В результате мировой судья назначила наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей с одновременной конфискацией незаконно используемой полицейской формы.

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Фото: Piter.TV