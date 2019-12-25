Петербургский суд продлил арест депутату Роману Ковалю до конца декабря

Депутат останется под стражей до 29 декабря.

В понедельник, 28 сентября, стало известно, что Приморский суд продлил меру пресечения депутата ЗакСа Романа Коваля. Чиновника подозревают в получении взятки. Он останется под стражей до 29 декабря. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что депутат с 2018 по 2020 год получил взятку, общая сумма которых более 16 миллионов рублей. Под стражу заключен также помощник чиновника Андрей Гришин, который подозревается в пособничестве в передачи взятки. Подозреваемые вину не признают. Коваль просил избрать менее строгую меру пресечения.

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Фото: Piter.TV