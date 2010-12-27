Петербургский суд отправил экс-директора "Водоканала" под домашний арест

Домашний арест назначен до 19 января 2020 года.

В пятницу, 22 ноября, петербургский суд отправил экс-директора "Водоканала" Евгения Целикова под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Целиков участвовал в завышении цен на поставку электроэнергии в "Водоканал" в рамках договора с ООО "Развитие и инвестиции". Сумма ущерба оценивается почти в два миллиарда рублей. Домашний арест назначен до 19 января 2020 года.

Евгений Целиков возглавил предприятие в 2016 году после назначения его бывшим губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, а в марте 2019 главу "Водоканала" отправили в отставку.

Напомним, что 20 ноября этого года в Петербурге прошли масштабные обыски сотрудников "Водоканала". Проверки коснулись даже квартир скончавшегося в 2019 году экс-генерального директора ГУП "Водоканал" Феликса Кармазинова. В ведомстве отметили, что по делу "Водоканала" обыскивают около 40 квартир. В работе задействовано около сотни оперативников.

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