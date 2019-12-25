В Петербурге избрали меру пресечения фигурантам дела о растрате более 150 млн рублей

Всем подозреваемым избран запрет определенных действий.

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения четырем фигурантам дела о растрате более 150 млн рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

На скамье подсудимых оказались первый заместитель директора Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова (РНЦРХТ) и замдиректора по капстроительству. По версии следствия, они подписали акты приемки по реконструкции корпусов РНЦРХТ, при этом работы фактически не были выполнены до конца.

Подозреваемые заплатили подрядчику 229 625 101 рублей, из которых переплатили, по мнению следователей, 156 734 085 рублей. Двое представителей подрядчика также попали под статью.

Никого из фигурантов дела в СИЗО не отправили, хотя следователи просили о такой мере пресечения для первого заместителя. Всем избрали запрет определенных действий (работать на руководящих должностях в органах госвласти, общаться с обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать почту, использовать средства связи и Интернет).

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Фото: Piter.TV