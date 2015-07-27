Петербургский спортсмен Александр Мальцев признан лучшим синхронистом мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре 30-летний петербуржец получил специальную награду из рук первого мужчины-чемпиона Билла Мэя.

Петербургский спортсмен Александр Мальцев удостоен звания лучшего синхрониста чемпионата мира по водным видам спорта, проходившего в Сингапуре. 25 июля 2025 года он сообщил об этом достижении в своем Telegram-канале "Человек-амфибия".

Мэй, являющийся первым в истории мужчиной-чемпионом в этом виде спорта, вручил петербуржцу картину работы австралийского художника Вернера Бронкхорста. На соревнованиях 30-летний спортсмен завоевал четыре медали: золото в технической и произвольной программах индивидуальных соревнований, победу в технической программе микст-дуэтов с Майей Гурбанбердиевой и серебро в произвольной программе дуэтов с Олесей Платоновой.

Свой спортивный путь Александр начал в 2002 году в Ленинградском дворце молодежи, куда его привели родители в семилетнем возрасте. Как он вспоминал в интервью "Фонтанке", именно там проходил набор мальчиков в секцию синхронного плавания, что определило его дальнейшую судьбу и привело к нынешним выдающимся результатам.

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Фото: freepik (drobotdean)