Петербургский синоптик рассказал о погоде до конца ноября

Всю следующую неделю — с 14 по 20 ноября —в Северной столице будет холодно. Так, преобладающая температура ночью -2...-4, днем около 0 градусов.

В воскресенье, 13 ноября, петербуржцев ждем похолодание. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов в беседе с "Невскими новостями".

В субботу погода в Петербурге пойдет на очередной рекорд, ожидается +11…+13 градусов. Но поднимется ветер, и он станет предвестником похолодания, которое начнется в воскресенье, когда ветер повернет на северный и температура в течение дня упадет от утренних +8 градусов до +3…+4 градусов к вечеру.

Всю следующую неделю — с 14 по 20 ноября —в Северной столице будет холодно. Так, преобладающая температура ночью -2...-4, днем около 0 градусов. Снег наиболее вероятен в понедельник и вторник, однакоон будет несильным, в самый раз для тренировки коммунальных служб города", — подчеркнул синоптик.

Несмотря на заморозки и снегопады, приход зимы в Петербурге откладывается как минимум до декабря, подчеркнул Александр Шувалов.

Ранее в центре Петербурга дворники тренировались убирать невидимый снег.

Фото: Piter.tv

